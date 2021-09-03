Путин в шутку напомнил чиновнику о своих достижениях в дзюдо
Сергей Попов
Сергей Попов
11:35, 05 сентября 2021
Владимир ПутинФото: Kremlin Pool/Global Look Press
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Президент Владимир Путин пошутил над одним из чиновников, напомнив ему о своих спортивных достижениях. Об этом рассказал в Twitter журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов.
Он опубликовал видеофрагмент из ещё не вышедшего в эфир выпуска программы «Москва. Кремль. Путин». В нём собеседник президента попросил разрешения «бросить его», имея в виду намерение уйти по своим делам.
Бросать не нужно! Я мастер спорта по борьбе дзюдо, — ответил на это Путин.
Над кем именно пошутил глава государства, журналист не уточнил.
Ранее президент в шутку высказался о воинственном потенциале главы МИД Сергея Лаврова. По словам Путина, ему время от времени приходится напоминать Лаврову, что тот возглавляет внешнеполитическое, а не военное ведомство. При этом он добавил, что профессиональный потенциал российских дипломатов реализуется и работает именно в национальных интересах страны.