Путин в шутку напомнил чиновнику о своих достижениях в дзюдо

Президент Владимир Путин пошутил над одним из чиновников, напомнив ему о своих спортивных достижениях. Об этом рассказал в Twitter журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов.

Он опубликовал видеофрагмент из ещё не вышедшего в эфир выпуска программы «Москва. Кремль. Путин». В нём собеседник президента попросил разрешения «бросить его», имея в виду намерение уйти по своим делам.

Бросать не нужно! Я мастер спорта по борьбе дзюдо, — ответил на это Путин.

Над кем именно пошутил глава государства, журналист не уточнил.

Ранее президент в шутку высказался о воинственном потенциале главы МИД Сергея Лаврова. По словам Путина, ему время от времени приходится напоминать Лаврову, что тот возглавляет внешнеполитическое, а не военное ведомство. При этом он добавил, что профессиональный потенциал российских дипломатов реализуется и работает именно в национальных интересах страны.