Путин утвердил кратное увеличение штрафов за неподчинение стражам порядка

https://static.news.ru/photo/1e3e34b4-767a-11eb-928e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава РФ Владимир Путин подписал закон, кратно увеличивающий размер штрафов за неподчинение требованиям силовиков, в том числе во время митингов, а также за нарушение правил финансирования публичных мероприятий. Документ опубликован 24 февраля 2021 года на официальном портале правовой информации. Инициативу ещё 10 февраля приняла Госдума, а 17 февраля её одобрил Совфед.

Взыскания за повторное неповиновение законным распоряжениям или воспрепятствование выполнению служебных обязанностей полицейских, сотрудников Росгвардии, ФСБ, Минобороны и ФСИН на демонстрациях, митингах и других собраниях составят от 10 до 20 тысяч рублей. Также предусматривается арест до 30 суток или обязательные работы на срок до 200 часов. Ранее размер таких штрафов составлял 5 тысяч рублей для граждан.

Для должностных лиц штрафы увеличены с 10–20 тысяч до 20–40 тысяч рублей, для юрлиц — с 50–100 тысяч до 70–200 тысяч рублей, говорится в тексте закона. Также российский КоАП дополнят штрафы в 10–20 тысяч рублей или обязательные работы для граждан за нарушение порядка сбора и расходования средств на организацию публичного мероприятия и правил предоставления отчёта об этом.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о создании Координационного центра правительства. Структура будет обеспечивать согласованную работу разных уровней власти во время различных инцидентов и в ходе выполнения приоритетных задач. Организационно-техническое обеспечение деятельности центра возлагается на автономную некоммерческую организацию «Аналитический центр при правительстве РФ». Федеральным ведомствам поручено обеспечить своё участие в работе новой структуры не позднее 31 марта. Также глава кабмина утвердил положение о Координационном центре, в котором определены его основные задачи и функции, писал NEWS.ru.