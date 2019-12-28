https://static.news.ru/photo/9b6b4628-2957-11ea-89ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Президент Молдавии Игорь Додон рассказал, как российский лидер Владимир Путин интересовался, какое вино является самым полезным. Об этом Додон рассказал РИА Новости.

По словам главы Молдавии, которая славится виноделием, российский президент хотел узнать о выдержке напитка.

Путин поинтересовался, вино какой выдержки является самым полезным для здоровья. Может быть, 10–15-летней выдержки или более? На что я ему ответил, что самое полезное и здоровое вино — выдержкой до одного года, — отметил Додон.

В молодом вине отсутствуют консерванты и добавки, пояснил молдавский лидер. В ответ на это Путин удивился тому, как всё просто, и пообещал запомнить совет Додона.

Ранее стало известно, что журналистов газеты Ziarul de Gardă (ZdG) не позвали и не пустили на вечеринку, организованную президентом Молдавии, писал NEWS.ru.