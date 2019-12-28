Президент Молдавии Игорь Додон рассказал, как российский лидер Владимир Путин интересовался, какое вино является самым полезным. Об этом Додон
По словам главы Молдавии, которая славится виноделием, российский президент хотел узнать о выдержке напитка.
Путин поинтересовался, вино какой выдержки является самым полезным для здоровья. Может быть, 10–15-летней выдержки или более? На что я ему ответил, что самое полезное и здоровое вино — выдержкой до одного года, — отметил Додон.
В молодом вине отсутствуют консерванты и добавки, пояснил молдавский лидер. В ответ на это Путин удивился тому, как всё просто, и пообещал запомнить совет Додона.
Ранее стало известно, что журналистов газеты Ziarul de Gardă (ZdG) не позвали и не пустили на вечеринку, организованную президентом Молдавии, писал NEWS.ru.
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