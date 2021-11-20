Путин сделал Георгиевский крест знаком отличия ордена Святого Георгия

Министерство труда и социальной защиты России утвердило правила выплаты пенсий для некоторых категорий граждан, которые заработают с 1 января 2022 года. Новые нормы касаются выплат в регионах, где введён режим ЧС, ситуаций, когда человеку случайно выплатили больше положенного, освобождения от удержаний из пенсий пожилых людей, признанных банкротами, передаёт «Парламентская газета».

Согласно новым правилам, выплачивать и доставлять пенсию на территории, где введён режим ЧС независимо от его характера — федерального, межрегионального, регионального, межмуниципального, муниципального или локального, могут раньше. При этом гражданин...