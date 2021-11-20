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Путин сделал Георгиевский крест знаком отличия ордена Святого Георгия

12:58, 20 ноября 2021
Путин сделал Георгиевский крест знаком отличия ордена Святого Георгия
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Георгиевский крест стал знаком отличия высшей военной наградой в России — ордена Святого Георгия. Указ об этом подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Установить, что знак отличия — Георгиевский крест считается знаком отличия ордена Святого Георгия, являющимся государственной наградой Российской Федерации, — говорится в тексте указа.

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