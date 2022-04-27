Путин пообещал индексацию пенсий и зарплат бюджетников

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В России будут проиндексированы пенсии, а также пособия и зарплаты бюджетников, пообещал на заседании Совета законодателей в Петербурге президент Владимир Путин. Ранее глава государства сообщил, что профицит бюджета страны составляет около одного триллиона рублей, что оставляет возможности для индексации.

В ближайшее время будут приняты конкретные решения по индексации пенсий, всех социальных пособий, а также заработных плат специалистов, занятых в бюджетной сфере, — сказал Путин.

1 апреля стало известно, что социальные и государственные пенсии проиндексируют на 8,6% вместо запланированных 7,7%. Об этом сообщила зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова. Она отметила, что социальные пенсии получают те, у кого недостаточно пенсионных коэффициентов и стажа для страховой пенсии.

Бибикова добавила, что президент России Владимир Путин поручил кабмину проработать дополнительную индексацию и других выплат.

Ранее замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева рассказала, что повышение пенсий коснётся четырёх миллионов граждан страны. В частности, социальные пенсии также получают дети-инвалиды. Кроме того, некоторым россиянам — участникам ВОВ и инвалидам по военной травме — положены две пенсии.