Путин ревакцинировался «Спутником Лайт»

Президент России Владимир Путин прошёл ревакцинацию от коронавирусной инфекции российским однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт». Об этом глава государства рассказал на встрече с заместителем директора центра имени Гамалеи Денисом Логуновым, передаёт ТАСС.

Сегодня по вашей рекомендации, по рекомендации ваших коллег я сделал себе ещё одну прививку — «Спутником Лайт». Это уже называется ревакцинация, — сообщил Путин.

Это уже третья прививка, о которой отчитывается президент РФ. Полную вакцинацию от COVID-19 Владимир Путин прошёл в июне текущего года. Тогда он сделал две прививки отечественным препаратом «Спутник V».

Уточняется, что президент чувствует себя нормально.

Что касается безболезненности, то два часа назад мне сделали [прививку]. У меня ничего не чувствуется, — приводит слова главы государства «Интерфакс».

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что ревакцинацию от коронавируса прошли 50% столичных жителей. Речь о тех, кто первый курс получения инъекций прошёл более полугода назад. Срок в шесть месяцев для ревакцинации считает оптимальным советник ВОЗ профессор Университета Джорджа Вашингтона Константин Чумаков. По его мнению, решение о ревакцинации следует принимать, исходя из уровня антител к возбудителю вируса COVID-19.