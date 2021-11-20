Путин ревакцинировался «Спутником Лайт»

Путин ревакцинировался от коронавируса вакциной «Спутник Лайт»
Антонина Абакшина
Антонина Абакшина
19:50, 21 ноября 2021
Президент РФ Владимир ПутинФото: kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин прошёл ревакцинацию от коронавирусной инфекции российским однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт». Об этом глава государства рассказал на встрече с заместителем директора центра имени Гамалеи Денисом Логуновым, передаёт ТАСС.
Сегодня по вашей рекомендации, по рекомендации ваших коллег я сделал себе ещё одну прививку — «Спутником Лайт». Это уже называется ревакцинация, — сообщил Путин.
Это уже третья прививка, о которой отчитывается президент РФ. Полную вакцинацию от COVID-19 Владимир Путин прошёл в июне текущего года. Тогда он сделал две прививки отечественным препаратом «Спутник V».
Уточняется, что президент чувствует себя нормально.
Что касается безболезненности, то два часа назад мне сделали [прививку]. У меня ничего не чувствуется, — приводит слова главы государства «Интерфакс».
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что ревакцинацию от коронавируса прошли 50% столичных жителей. Речь о тех, кто первый курс получения инъекций прошёл более полугода назад. Срок в шесть месяцев для ревакцинации считает оптимальным советник ВОЗ профессор Университета Джорджа Вашингтона Константин Чумаков. По его мнению, решение о ревакцинации следует принимать, исходя из уровня антител к возбудителю вируса COVID-19.