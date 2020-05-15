Путин рекомендовал назначить Каленова начальником медцентра в Калининграде

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Президент России Владимир Путин порекомендовал назначить начальником медцентра в Калининграде Ивана Каленова. Ранее он принимал непосредственное участие в строительстве этого учреждения.

Такое решение было принято во время совещания по открытию медцентров Минобороны. На нём Путин обратился к Ивану Каленову.

Иван Владимирович, вы принимали участие непосредственно в создании этого центра? — спросил российский лидер.

Так точно! — ответил Каленов.

А начальник где? — поинтересовался Путин.

Президенту ответили, что на данный момент эта должность вакантна. Путин предложил назначить Каленова на этот пост.

Сергей Кужугетович, пора назначать, — обратился он к Шойгу.

NEWS.ru писал ранее, что российский лидер назначил Ростислава Рассохова заместителем главного следователя РФ.