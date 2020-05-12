Путин назначил Рассохова заместителем главного следователя РФ

https://static.news.ru/photo/f5d9840c-9460-11ea-8434-fa163e074e61_660.jpg Фото: СК РФ

Генерал-лейтенант юстиции Ростислав Рассохов стал новым заместителем председателя Следственного комитета России (СКР). Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Назначить генерал-лейтенанта юстиции Рассохова Ростислава Геннадьевича заместителем председателя Следственного комитета Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности, — говорится в документе, который был опубликован на официальном портале правовой информации.

Рассохов работает в органах внутренних дел с 1994 года. В 2007 году перешёл в Следственный комитет при Прокуратуре РФ. В прошлом году получил звание генерал-лейтенанта юстиции.

Как ранее писал NEWS.ru, Путин подписал указ о назначении нового заместителя председателя Следственного комитета. Должность занял Эдуард Кабурнеев.