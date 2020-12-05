Путин рассказал, что позволяет ему сохранять позитивный настрой

Сохранять позитивный настрой президенту Владимиру Путину позволяет общение с добровольцами и волонтёрами. Об этом рассказал сам глава государства.
Такое признание он сделал во время онлайн-общения с добровольцами, приуроченного к Международному дню добровольца.
Когда я встречаюсь с такими людьми, с которыми мы общаемся сегодня, настроение, безусловно, становится ещё лучше, становится праздничным и нацеленным на активную работу для того, чтобы поддержать таких, как вы, — сказал Путин, отвечая на вопрос одной из участниц — Регины Парпиевой.
В 2018 году в рамках акции «Ёлка желаний» президент исполнил мечту девушки, страдающей редким заболеванием, связанным с поражением зрительного нерва. Тогда он дал ей интервью. Нынешнее общение оказалось новым её разговором с российским лидером.
На мероприятии также присутствовал и Артём Самуйлов, желание которого Путин также исполнил два года назад.
На встрече с волонтёрами по случаю Дня добровольца президенту также предложили принять участие в очередной акции «Ёлка желаний» и выбрать число от 1 до 10. Он назвал 12, и ведущий снял с ёлки два шарика — с цифрами 1 и 2.
Девятилетний мальчик Дима из Челябинской области написал, что мечтает побывать на Красной площади, покататься на коньках и увидеть, где в Кремле работает президент России, а десятилетний Саша из Тульской области пожелал обнять настоящую панду. Глава государства пообещал исполнить эти желания, писал NEWS.ru.