Путин рассказал, что позволяет ему сохранять позитивный настрой

https://static.news.ru/photo/ca982070-36fc-11eb-a254-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сохранять позитивный настрой президенту Владимиру Путину позволяет общение с добровольцами и волонтёрами. Об этом рассказал сам глава государства.

Такое признание он сделал во время онлайн-общения с добровольцами, приуроченного к Международному дню добровольца.

Когда я встречаюсь с такими людьми, с которыми мы общаемся сегодня, настроение, безусловно, становится ещё лучше, становится праздничным и нацеленным на активную работу для того, чтобы поддержать таких, как вы, — сказал Путин, отвечая на вопрос одной из участниц — Регины Парпиевой.

В 2018 году в рамках акции «Ёлка желаний» президент исполнил мечту девушки, страдающей редким заболеванием, связанным с поражением зрительного нерва. Тогда он дал ей интервью. Нынешнее общение оказалось новым её разговором с российским лидером.

На мероприятии также присутствовал и Артём Самуйлов, желание которого Путин также исполнил два года назад.

На встрече с волонтёрами по случаю Дня добровольца президенту также предложили принять участие в очередной акции «Ёлка желаний» и выбрать число от 1 до 10. Он назвал 12, и ведущий снял с ёлки два шарика — с цифрами 1 и 2.

Девятилетний мальчик Дима из Челябинской области написал, что мечтает побывать на Красной площади, покататься на коньках и увидеть, где в Кремле работает президент России, а десятилетний Саша из Тульской области пожелал обнять настоящую панду. Глава государства пообещал исполнить эти желания, писал NEWS.ru.