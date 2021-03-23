Путин проведёт беседу с губернатором Новгородской области

https://static.news.ru/photo/d77f2b86-8c87-11eb-9377-96000091f725_660.jpg Владимир Путин и Андрей Никитин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин планирует в среду, 24 марта, пообщаться с главой Новгородской области Андреем Никитиным. Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, у Путина в этот день пройдёт традиционное общение с регионами.

Из публичного сегодня он заслушает губернатора Новгородской области Андрея Никитина, позанимается делами Великого Новгорода, — приводит слова представителя Кремля РИА Новости.

В январе председатель новгородского отделения партии «Яблоко» Анна Черепанова написала обращение к президенту с просьбой проверить губернатора Андрея Никитина на соответствие занимаемой должности. Депутат просила провести проверку в отношении Никитина «в части ненадлежащего исполнения им обязанностей по обеспечению конституционных прав граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь» — в регионе льготники месяцами не могут получить положенные лекарства и вынуждены покупать их на свои деньги.

Ранее NEWS.ru писал, что правительство Пензенской области 24 марта в полном составе уйдёт в отставку вслед за бывшим губернатором. Глава региона Иван Белозерцев уже уволен президентом в связи с утратой доверия. Он будет два месяца находиться под стражей по делу о коррупции. Досрочные выборы губернатора пройдут в единый день голосования, 19 сентября.