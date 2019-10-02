https://static.news.ru/photo/04b4aed2-e513-11e9-9411-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kay Nietfeld/Global Look Press

Президент России Владимир Путин считает, что использовать детей и подростков даже для достижения благородных целей недопустимо. Таким образом российский лидер отреагировал на выступление шведской экоактивистки Греты Тунберг на саммите ООН по проблемам климата.

Путин отметил, что не разделяет общих восторгов относительно её речи. При этом он считает правильным то, что молодые люди уделяют внимание проблемам экологии.

Грета добрая девочка и искренняя очень, но взрослые должны сделать всё, чтобы не заводить подростков и детей в какие-то крайние ситуации, должны оградить их от излишних эмоций, которые могут разрушить личность, — сказал президент.

Эмоциональная речь школьницы вызвала широкий общественный резонанс в мире. Девушка обвинила мировых лидеров в предательстве. Она заявила, что они не делают ничего для спасения климата и заботятся лишь о прибыли.

Ранее федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила о чрезмерной категоричности убеждений Тунберг, писал News.ru.