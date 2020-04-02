Путин продлил нерабочие дни до 30 апреля

https://static.news.ru/photo/54ccc63e-74ec-11ea-aa1f-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что в России нерабочие дни будут продлены до 30 апреля с сохранением зарплаты.

Если обстановка позволит, скорректируем режим нерабочих дней — в сторону его сокращения, — заявил глава государства.

По его словам, угроза распространения коронавируса в России сохраняется, пик эпидемии в России и мире ещё не пройден.

Президент России подчеркнул, что нерабочая неделя дала выиграть время для упреждающих действий по борьбе с эпидемией. По его словам, в России удаётся оградить от угрозы коронавируса людей старшего поколения. Российский президент также отметил, что власти не допустили вспышки эпидемии в детских садах и школах.

NEWS.ru писал, что Владимир Путин призвал граждан внимательно относиться к требованиям властей в связи с пандемией коронавируса.

Всего в России в настоящий момент зарегистрировано 3548 случаев коронавирусной инфекции. Из больниц выписаны 230 человек, часть заболевших находится на лечении дома. Скончались 30 человек. В Москве 2475 человек заболели COVID-19, 140 пациентов выписаны, 19 скончались.