Путин продлил на год срок госслужбы замглавы МИД РФ Богданову и Грушко

https://static.news.ru/photo/ca52f954-7212-11eb-9b07-96000091f725_660.jpg Михаил Богданов Фото: mid/vk.com

Российский лидер Владимир Путин продлил ещё на один год, сверх установленного предельного возраста, срок госслужбы замглавы МИД РФ Михаилу Богданову и Александру Грушко. Распоряжение главы государства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Продлить срок федеральной государственной гражданской службы сверх установленного предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе на один год: заместителю министра иностранных дел РФ Богданову Михаилу Леонидовичу; заместителю министра иностранных дел РФ Грушко Александру Викторовичу, — говорится в документе.

65-летний Александр Грушко занимал должность замминистра МИД РФ с 6 сентября 2005-го по 23 октября 2012 года, затем до 22 января 2018 года работал постоянным представителем РФ при НАТО, а затем вновь стал заместителем главы МИД Сергея Лаврова.

68-летний Михаил Богданов с 21 января 2005 года по 12 июня 2011 года занимал должность чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Египте, затем с 23 января 2012 по 31 октября 2014 года был спецпредставителем президента РФ по Ближнему Востоку, а затем — по Ближнему Востоку и странам Африки. Должность заместителя министра иностранных дел РФ он занимает с 12 июня 2011 года.

Как писал NEWS.ru, ранее Путин продлил на пять лет служебные полномочия президента Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаила Ковальчука. Указ главы государства вступил в силу с 31 декабря 2020 года.