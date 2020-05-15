Общество

Путин призвал согласовывать со специалистами меры по коронавирусу

15:11, 15 мая 2020
Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин привал ставить во главу угла здоровье и жизнь граждан при смягчении режима ограничений из-за коронавируса и согласовывать все действия с главным санитарным врачом.

Что касается санитарных мер — с главным санитарных врачом нужно быть в тесном рабочем контакте и все свои шаги согласовывать с ним, безусловно. Во главу угла мы всегда должны ставить здоровье и жизнь наших граждан — из этого и исходите, пожалуйста, — сказал Путин.

Президент подчеркнул необходимость исходить из реальной ситуации и быть в контакте со специалистами.

Как ранее писал NEWS.ru, глава управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских призвал губернатора региона Евгения Куйвашева отменить смягчение ограничительных мер, введённых из-за пандемии коронавируса.

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях