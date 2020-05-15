Путин призвал согласовывать со специалистами меры по коронавирусу

Президент РФ Владимир Путин привал ставить во главу угла здоровье и жизнь граждан при смягчении режима ограничений из-за коронавируса и согласовывать все действия с главным санитарным врачом.

Что касается санитарных мер — с главным санитарных врачом нужно быть в тесном рабочем контакте и все свои шаги согласовывать с ним, безусловно. Во главу угла мы всегда должны ставить здоровье и жизнь наших граждан — из этого и исходите, пожалуйста, — сказал Путин.