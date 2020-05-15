Роспотребнадзор попросил отменить ограничения в Свердловской области

Глава управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских призвал губернатора региона Евгения Куйвашева отменить смягчение ограничительных мер, введённых из-за пандемии коронавируса.
Он также предложил продлить режим самоизоляции. Об этом
Предложения регионального управления Роспотребнадзора о реализации мер, направленных на предупреждение и ограничение распространения коронавирусной инфекции на территории региона, за подписью главного государственного санитарного врача по Свердловской области Дмитрия Козловских получены. Они изучаются и прорабатываются, — сообщили в оперштабе.
Глава управления призвал губернатора отменить указ о постепенном смягчении ограничений с 19 мая, а также продлить режим повышенной готовности.
Ранее NEWS.ru писал о том, что российская столица выполнила условия Роспотребнадзора для первой фазы отмены ограничительных мер, введённых из-за пандемии коронавируса.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен