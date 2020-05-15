Роспотребнадзор попросил отменить ограничения в Свердловской области

https://static.news.ru/photo/10137aae-9681-11ea-9d36-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских призвал губернатора региона Евгения Куйвашева отменить смягчение ограничительных мер, введённых из-за пандемии коронавируса.

Он также предложил продлить режим самоизоляции. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на региональный оперштаб. По его данным, Козловских считает, что эпидемиологическая ситуация в области не располагает к переходу на первый этап снятия ограничений.

Предложения регионального управления Роспотребнадзора о реализации мер, направленных на предупреждение и ограничение распространения коронавирусной инфекции на территории региона, за подписью главного государственного санитарного врача по Свердловской области Дмитрия Козловских получены. Они изучаются и прорабатываются, — сообщили в оперштабе.

Глава управления призвал губернатора отменить указ о постепенном смягчении ограничений с 19 мая, а также продлить режим повышенной готовности.

Ранее NEWS.ru писал о том, что российская столица выполнила условия Роспотребнадзора для первой фазы отмены ограничительных мер, введённых из-за пандемии коронавируса.