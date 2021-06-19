Путин призвал переломить сложную ситуацию с демографией в России

https://static.news.ru/photo/652d445c-d0f5-11eb-8c56-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти России обязаны работать изо всех сил, чтобы переломить сложную ситуацию в демографической сфере, заявил глава государства Владимир Путин во время выступления на съезде «Единой России». Политик отметил необходимость развивать экономику, социальную сферу, здравоохранение, образование и укреплять традиционные ценности. Трансляцию ведёт телеканал «Россия 24».

Ситуация в демографической сфере сложная. Мы с вами — был момент — вышли из примерно такой же ситуации, решили ряд задач, но в силу ряда объективных причин, в силу двух исторических провалов, мы сейчас попадаем в демографическую яму, — добавил руководитель страны.

Президент подчеркнул, что Кремль продолжит «донастраивать» систему поддержки семей с детьми. Лидер уверен, что крепкая благополучная семья с детьми — это будущее России. Путин также призвал объединить усилия, чтобы до 2026 года повысить доходы россиян и снизить уровень бедности.

В апреле российский лидер заявил, что власти продолжат разработку новых мер социальной поддержки семей с детьми. Выступая на заседании Совета законодателей РФ при Федеральном собрании, он напомнил, что были уже предприняты определённые усилия. По его словам, государство будет поэтапно выстраивать программы поддержки российских семей.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин призвал россиян вакцинироваться от коронавируса. В субботу, 19 июня, российский лидер приехал на юбилейный предвыборный съезд партии «Единая Россия».