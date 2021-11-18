Путин призвал объединить усилия в борьбе с пандемией

Пандемия коронавируса не побеждена, существуют риски распространения новых волн инфекции. Отгородиться от пандемии в отдельно взятой стране не удастся никому, поэтому для борьбы с COVID-19 нужно объединить усилия, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД РФ.

Несмотря на принимаемые меры, пандемия далеко не побеждена. Вероятны риски распространения новых волн заболевания, и отгородиться от них в отдельно взятой стране не получится никому, — сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что Россия призывает другие государства наладить сотрудничество в борьбе с коронавирусом на основе равенства и справедливости, без которых не добиться успеха.

Также президент призвал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) ускорить переквалификацию вакцин и активнее заняться массовой иммунизацией. Он напомнил, что ещё в октябре на саммите G20 предложил в кратчайшие сроки проработать вопрос о взаимном признании национальных вакцинных сертификатов для возвращения к «нормальной жизни».

Призвал партнёров действовать оперативно, это необходимо для возобновления глобальной деловой, туристической активности, и в целом для возвращения просто к «нормальной жизни», — отметил глава государства.

Ранее академик РАН Лео Бокерия заявил, что отсутствие необходимого уровня популяционного иммунитета к коронавирусу приведёт к новым волнам инфекции. Он считает, что темпы вакцинации в России по-прежнему далеки от оптимальных.

За неполных два года прививочной кампании вакцинировались лишь 34% населения. По его словам, этого недостаточно для эффективного противодействия вирусу. Бокерия добавил, что задача вакцинации заключается в том, чтобы провести её в максимально короткие сроки и достичь популяционного иммунитета.