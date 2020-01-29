https://static.news.ru/photo/97b6503e-4290-11ea-9684-fa163e074e61_660.jpg Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по противодействию коронавирусу Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Необходимо свести к минимуму человеческие потери в случае распространения пневмонии, вызванной коронавирусом, заявил глава РФ Владимир Путин. По его словам, почти все страны мира теряют людей от пневмонии и гриппа.

Поэтому здесь перед нами общая задача минимизировать эти потери, сделать всё, чтобы у нас ничего подобного не было<...> Что касается нового коронавируса, то специфика заключается в том, что это новое явление, и вопрос — насколько мы готовы к этому вызову, — цитирует президента «Интерфакс».

О вспышке пневмонии нового типа стало известно 31 декабря 2019 года. Очаг эпидемии находится в китайском городе Ухань. Его население составляет 11 млн человек. Власти закрыли въезд и выезд из города.

К 29 января количество заболевших вызванной китайским коронавирусом инфекцией достигло 6 тысяч человек. Подавляющее большинство случаев приходится на КНР. 132 человека к настоящему моменту скончались.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий подписал приказ о проведении медицинского осмотра для всех студентов и преподавателей, приехавших из Китая. Учащихся и сотрудников проверят на наличие респираторно-вирусных заболеваний.