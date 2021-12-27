Путин примет участие в благотворительной акции «Ёлка желаний»

Президент России Владимир Путин в понедельник побывает на всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний». Глава государства проверит, как выполняются мечты детей, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передаёт РИА Новости.

В первой половине дня президент до начала российско-таджикистанских переговоров чуть-чуть позанимается делами, связанными с «Ёлкой желаний», — сказал представитель Кремля.

Он уточнил, что Путин проверит, как выполняются просьбы детей, которые прислали их на акцию. Кроме того, уже традиционно президент исполнит мечту одного из юных участников «Ёлки желаний». Помимо главы государства мероприятие посетят премьер-министр Михаил Мишустин и другие представители власти.

Акция организована благотворительным проектом «Мечтай со мной». Любой желающий может исполнить мечту детей с ограниченными возможностями здоровья, сирот и тех, кто находится в сложной материальной ситуации.

Ранее президент России Владимир Путин поговорил по телефону со школьницей из Ставропольского края, чью мечту посетить балет «Лебединое озеро» в Мариинском театре Санкт-Петербурга помог исполнить. Президент пригласил её в Москву на ледовое шоу на эту же тему.