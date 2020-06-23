На детей до 16 лет выплатят ещё по 10 тыс. рублей в июле

https://static.news.ru/photo/31b39e4c-b561-11ea-b1ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин в ходе телеобращения к россиянам предложил в июле выплатить по 10 тыс. рублей на детей до 16 лет. Выплаты должны получить автоматически те, кто уже обращался за их получением в мае.

Самой масштабной мерой поддержки стала единовременная выплата в июне 10 тыс. рублей на каждого ребёнка от трёх до 16 лет. Предлагаю ещё раз в июле выплатить дополнительно по 10 тыс. рублей на каждого ребёнка от рождения до 16 лет, — цитирует ТАСС Путина.

По словам президента, этими выплатами смогут воспользоваться семьи, в которых растут около 28 млн детей от рождения до 16 лет.

Как писал NEWS.ru, примерно 22 млн российских детей претендуют на выплаты в 10 тысяч рублей после майского поручения президента. Всего эта мера государственной поддержки затронет более 50 млн граждан. Владимир Путин считает, что выплаты на детей оказались наиболее востребованной мерой поддержки населения. Правительство РФ 12 мая утвердило выплаты в 10 тысяч рублей на каждого ребёнка в возрасте от 3 до 16 лет. Получить 10 тысяч рублей можно было уже с 1 июня. Заявление на получение выплаты оформлялось через портал госуслуг, через личный кабинет на сайте ПФР или при личном обращении в отделение Пенсионного фонда по месту регистрации или фактического проживания.