Путин предложил ввести льготы для россиян, выполнивших нормы ГТО

https://static.news.ru/photo/9faab4ea-07b3-11eb-97f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин предложил подумать о льготах и скидках для россиян, выполнивших нормы ГТО.

Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства 6 октября провёл заседание Совета по развитию физической культуры и спорта. Путин отметил, что ознакомился с предметными предложениями членов Совета по дальнейшему развитию спортивной сферы. Путин попросил членов правительства учесть эти предложения при доработке и принятии стратегии. Президент подчеркнул, что документ должен быть комплексным, так как он станет одним из важных инструментов в достижении глобальных целей развития страны.

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) — это нормативная основа физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта. Предложение ввести всесоюзные испытания «Готов к труду и обороне» поступило в 1930 году, а ещё через год был сформирован первый комплекс ГТО, включавший 21 норматив. Возродили комплекс «Готов к труду и обороне» в 2014 году. Был утверждён новый перечень испытаний, разработаны нормативы, а также дизайн знаков отличия. Их три: золотой, бронзовый, серебряный.

Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко заявил, что работодателей, которые поддерживают здоровый образ жизни своих сотрудников, необходимо премировать и начислять им льготы. По словам парламентария, подобные меры также будут способствовать борьбе работников с вредными привычками. Как отметил Герасимов, ответственность за состояние здоровья работников должна лечь на предприятия. Для этого их нужно стимулировать, чтобы сами работодатели были заинтересованы в укреплении здоровья своих сотрудников, писал NEWS.ru.