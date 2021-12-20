Путин поздравил сотрудников спецслужб с Днём работника органов безопасности

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов российских спецслужб с профессиональным праздником — Днём работника органов безопасности. По его словам, государство делает всё необходимое для продуктивной работы спецслужб и этот потенциал необходимо использовать по максимуму, уверенно решая все поставленные задачи. Поздравление опубликовано на сайте Кремля.

Не сомневаюсь, что и в дальнейшем вы будете работать на совесть, добиваться значимых результатов по всем ключевым направлениям, за которые отвечают ваши ведомства, — заключил президент.

Ранее президент назвал экстремизм прямой угрозой единству России и призвал жёстко пресекать любые его проявления. Он подчеркнул, что необходимо жёстко пресекать любые факты ксенофобии, социальной и религиозной вражды, не допускать вовлечения людей, особенно молодых, в противозаконную антигосударственную деятельность.

Он также заявил, что за 11 месяцев текущего года в РФ предотвращено 61 преступление террористической направленности, в том числе 32 теракта, и в России удалось добиться серьёзного снижения террористической угрозы. По его словам, силовикам важно и дальше быть столь же эффективными в борьбе с терроризмом.