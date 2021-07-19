Путин поздравил мусульман с Курбан-байрамом

Президент Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам. Послание главы государства опубликовано на сайте Кремля.

Этот древний праздник, корни которого уходят в глубь веков, обращает верующих к истокам и ценностям ислама, призывает к милосердию, справедливости и благочестию, бережному и сердечному отношению к окружающим, — говорится в тексте.

Президент отметил, что эти нравственные идеалы составляют основу всех мировых религий, служат объединяющей силой и способствуют укреплению межнационального согласия и сохранению культурного многообразия народа России.

Курбан-байрам — один из главных праздников мусульман. Праздник продолжается три дня, каждый год его дата меняется. В 2021 году Курбан-байрам начинается 20 июля.

Ранее сообщалось, что праздничный намаз и проповедь проходят в Московской соборной мечети в отсутствие верующих. Для них доступна онлайн-трансляция богослужения.