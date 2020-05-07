Президент РФ потребовал ускорить развитие внутреннего туризма

https://static.news.ru/photo/e91facde-9067-11ea-88ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Владимир Путин в ходе совещания по вопросам транспортной отрасли поручил форсировать развитие туризма в России.

Нам нужно сформировать развитие внутреннего туризма. Форсировать, точнее сказать, наши возможности на этом направлении, — цитирует главу государства РИА Новости.

По его словам, необходимо открывать новые направления для путешествий по стране, создавать привлекательные маршруты, чтобы туристам было удобно добираться и интересно проводить время.

Как ранее писал NEWS.ru, глава Крыма Сергей Аксёнов усомнился в том, что в 2020 году курортный сезон на полуострове состоится. По его словам, всё будет зависеть от ситуации с коронавирусом.