Президент РФ потребовал ускорить развитие внутреннего туризма

Президент Владимир Путин в ходе совещания по вопросам транспортной отрасли поручил форсировать развитие туризма в России.
Нам нужно сформировать развитие внутреннего туризма. Форсировать, точнее сказать, наши возможности на этом направлении, —
цитируетглаву государства РИА Новости.
По его словам, необходимо открывать новые направления для путешествий по стране, создавать привлекательные маршруты, чтобы туристам было удобно добираться и интересно проводить время.
Как ранее писал NEWS.ru, глава Крыма Сергей Аксёнов усомнился в том, что в 2020 году курортный сезон на полуострове состоится. По его словам, всё будет зависеть от ситуации с коронавирусом.
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