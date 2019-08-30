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Президент Владимир Путин намерен посетить Иркутскую область. Визит намечен на 2 сентября.

Глава государства ознакомится с ходом восстановительных работ после паводков, сообщила пресс-служба Кремля. Помимо этого, российский лидер проведёт совещание по вопросу обеспечения жильём пострадавших от наводнения.

В первый день учебного года политик также посетит общеобразовательную школу в городе Тулуне.

Ранее, как писал News.ru, Путин наградил медалями девять человек, проявивших смелость при спасении людей во время наводнения в Иркутской области.