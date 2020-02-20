Российский президент Владимир Путин выступил на коллегии ФСБ. Во время мероприятия произошёл сбой.
Инцидент случился с микрофонами, которые были установлены на стойке перед президентом.
Подведем итоги работы по этим ключевым направлениям, обсудим основные задачи на ближайшую перспективу... — успел сказать глава государства, а после этого произошёл сбой.
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В зале затянулось молчание. Один из посетителей мероприятия предположил, что это была «наводка».
Испугались? — пошутил в ответ Путин.
Ранее NEWS.ru сообщал о другой шутке российского политика. Так, во время вручения государственных наград в Кремле Путин заявил о президентских амбициях члена Географического общества.
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