https://static.news.ru/photo/f31c1b02-53d4-11ea-ae4c-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Российский президент Владимир Путин выступил на коллегии ФСБ. Во время мероприятия произошёл сбой.

Инцидент случился с микрофонами, которые были установлены на стойке перед президентом.

Подведем итоги работы по этим ключевым направлениям, обсудим основные задачи на ближайшую перспективу... — успел сказать глава государства, а после этого произошёл сбой.

В зале затянулось молчание. Один из посетителей мероприятия предположил, что это была «наводка».

Испугались? — пошутил в ответ Путин.

Ранее NEWS.ru сообщал о другой шутке российского политика. Так, во время вручения государственных наград в Кремле Путин заявил о президентских амбициях члена Географического общества.