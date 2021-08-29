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Песков анонсировал поездку Путина на космодром Восточный

14:25, 29 августа 2021
Песков анонсировал поездку Путина на космодром Восточный Фото: Roscosmos/via Global Look Press
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Президент России Владимир Путин на следующей неделе посетит космодром Восточный в Амурской области. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Да, президент Путин планирует по дороге из Владивостока сделать остановку на космодроме Восточный, — сказал он.

По предварительной информации, Путин на следующей неделе примет участие в Восточном экономическом форуме. Мероприятие пройдёт 2–4 сентября на острове Русский.

26 августа гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что планирует обсудить с президентом перспективы развития пилотируемой космонавтики.

3 июня стало известно, что заместитель генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина Юрий Росляк, курировавший строительство космодрома Восточный, освобождён от занимаемой должности. Он займёт пост заместителя гендиректора по капитальному строительству в центре Хруничева. Политолог Константин Калачёв в беседе с NEWS.ru объяснил это кадровое решение.

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