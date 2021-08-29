Песков анонсировал поездку Путина на космодром Восточный
Алсу Жамалетдинова
Алсу Жамалетдинова
14:25, 29 августа 2021
Фото: Roscosmos/via Global Look Press
Читайте нас в Google Новости
Президент России Владимир Путин на следующей неделе посетит космодром Восточный в Амурской области. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
Да, президент Путин планирует по дороге из Владивостока сделать остановку на космодроме Восточный, — сказал он.
По предварительной информации, Путин на следующей неделе примет участие в Восточном экономическом форуме. Мероприятие пройдёт 2–4 сентября на острове Русский.
26 августа гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что планирует обсудить с президентом перспективы развития пилотируемой космонавтики.
3 июня стало известно, что заместитель генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина Юрий Росляк, курировавший строительство космодрома Восточный, освобождён от занимаемой должности. Он займёт пост заместителя гендиректора по капитальному строительству в центре Хруничева. Политолог Константин Калачёв в беседе с NEWS.ru объяснил это кадровое решение.