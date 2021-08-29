Песков анонсировал поездку Путина на космодром Восточный

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Единовременная выплата в 15 тысяч рублей, которую направят военнослужащим по решению президента России Владимира Путина, обусловлена уровнем инфляции, которая ускорилась из-за пандемии COVID-19. Об этом в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Власть понимает, что вот этот уровень инфляции, который заложен-то был вот таким, а на самом деле он оказался выше. Ну, пандемия. Тут ничего не поделаешь. Президент это видит. Он предложил...