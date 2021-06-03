«Похоже на почётную пенсию»: политолог — об увольнении замглавы Роскосмоса

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3 июня стало известно, что заместитель генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина Юрий Росляк, курировавший строительство космодрома Восточный, освобождён от занимаемой должности. Он займёт пост заместителя гендиректора по капитальному строительству в Центре Хруничева. Политолог Константин Калачёв в беседе с NEWS.ru объяснил это кадровое решение особым подходом Рогозина.

Это похоже на почётную пенсию. Почему — потому что есть внутренняя солидарность, потому что надо отдать должное Рогозину, он даже за задержанного журналиста вступился, который был его помощником и советником, — пояснил эксперт.

По мнению Калачёва, в данном случае речь идёт о готовности госкорпорации и её главы противостоять внешним влияниям, «не идти у них на поводу и не искать козлов отпущения».

Одни скажут, что уволили замглавы Роскосмоса, а другие скажут, что [Росляк] перешёл на новую ответственную должность. В общем, и волки сыты, и овцы целы, — резюмировал политолог.

Ранее стало известно, что на Восточном выявили новые махинации на сотни миллионов рублей. По данному факту Следственное управление СКР по Амурской области завело два уголовных дела. Махинации связаны с площадкой № 3.2 на комплексе производства и хранения компонентов ракетного топлива.