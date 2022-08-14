Путин посетит форум «Армия-2022»

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Президент России Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу (слева направо) на церемонии открытия Международного военно-технического форума «Армия-2021»

Президент России Владимир Путин примет участие в военно-техническом форуме «Армия-2022», который будет проходить с 15 по 22 августа в подмосковном парке «Патриот». Глава государства выступит с речью на церемонии открытия, передаёт телеканал «Россия 1».

Отмечается, что Владимир Путин посетит выставочные площадки перспективных образцов военной техники. В форуме в городе Кубинка Московской области на базе Конгрессно-выставочного центра «Патриот» примут участие предприятия и организации из Белоруссии, Казахстана, Индии, Пакистана, Узбекистана и других государств.

Российский лидер посещает форум в Кубинке каждый год.

Россия впервые покажет на форуме «Армия-2022» новую дымовую гранату РДГ-У, которая заменит аналогичные изделия 60–70-х годов, до сих пор находящиеся на вооружении ВС РФ. Граната предназначена для маскировки отдельных военнослужащих, небольших подразделений, боевой техники и машин от прицельного огня противника, рассказал гендиректор разработчика — Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения — Олег Морозов.