Путин поручит проанализировать дела по превышению самообороны

Президент России Владимир Путин намерен поручить Верховному суду проанализировать существующую юридическую практику о превышении самообороны и представить предложения по совершенствованию норм. Об этом он заявил на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Так глава государства прокомментировал слова адвоката Шоты Горгадзе о том, что граждане часто опасаются заступаться за пострадавших в уличных конфликтах, поскольку, даже если в драке побьют обидчика, пострадавший может понести ответственность за превышение самообороны.

В пример Горгадзе привёл резонансный инцидент в московском метро, когда единственного заступившегося за пассажирку Романа Ковалёва избили трое мужчин. Адвокат попросил президента выработать единый подход к делам о превышении самообороны, «чтобы не только резонансные и громкие дела заканчивались справедливо».

Проанализировать существующую практику и защитить людей, которые защищаются сами и защищают жизнь и здоровье других граждан, безусловно, нужно. Давайте так и сделаем. Я попрошу Верховный суд такой анализ сделать, и если есть необходимость, представить свои предложения по совершенствованию этих норм регулирования, — сказал Путин.

Он отметил, что к вопросу превышения самообороны необходим профессиональный подход. В частности, средства защиты должны соответствовать средствам нападения, используемым преступниками.

Ранее эксперты по самообороне рассказали, что наиболее безопасным методом самозащиты в случае нападения с точки зрения закона является бегство. В качестве средства самозащиты лучше использовать перцовый баллончик или шокер. Однако, по мнению члена Адвокатской палаты Москвы Евгения Корчаго, в случае угрозы жизни можно использовать любые средства самообороны, включая травматическое оружие, соблюдая правила пользования. По мнению юриста, «лучше быть живым обвиняемым, чем мёртвым потерпевшим».