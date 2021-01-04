Путин поручил увеличить объём сурдоперевода телепередач

https://static.news.ru/photo/3807a8b8-4e97-11eb-8da0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 марта внести в госпрограмму «Доступная среда» поэтапное увеличение объёмов сурдоперевода и субтитрирования телепрограмм. Этот вопрос поднимался на встрече президента с инвалидами и представителями общественных организаций 3 декабря 2020 года.

Предусмотреть в государственной программе РФ «Доступная среда» на период до 2025 года мероприятия, направленные на поэтапное увеличение объёмов сурдоперевода и субтитрирования телевизионных программ, выходящих в эфир на общероссийских обязательных общедоступных телеканалах, — говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Ответственным за исполнение этого поручения назначен председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Кроме того, президент попросил правительство совместно с Всероссийским обществом глухих разработать предложения по увеличению объёма услуг, связанных с сурдопереводом и тифлосурдопереводом.

Как писал NEWS.ru, Путин дал правительству поручение обеспечить россиянам с инвалидностью право бесплатно получить второе высшее образование. Правительство обязано отчитаться о выполнении поручения к 1 июля 2021 года.

Ранее президент поручил на время действия связанных с пандемией ограничений ввести упрощённый порядок получения инвалидности в стране и проработать механизм дополнительной защиты слабо защищённых групп граждан от банковских мошенничеств. Также он поручил оказать поддержку российским производителям инвалидных колясок.