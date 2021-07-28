Путин поручил ускорить единовременные выплаты на школьников

Президент России Владимир Путин призвал начать единовременные 10-тысячные выплаты на школьников досрочно — с 2 августа. Он сделал это на видеосовещании по вопросам подготовки к новому учебному году.

Изначально выплаты были назначены на 16 августа. Но президент предложил провести их раньше, чтобы граждане получили больше времени для подготовки к первому сентября. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что технически 17 млн детей могут получить выплаты уже в понедельник, 2 августа.

Вопрос мой заключается в том, можно ли произвести эту выплату ранее намеченного срока. А намеченный срок у нас был 16 августа, чтобы люди могли в плановом порядке не спеша, имея больше времени, подготовиться к тому, чтобы дети могли быть собраны в школу, — отметил Путин.

Ранее сообщалось, что правительство выделило почти 2,8 млрд рублей на доплату кураторам в колледжах и техникумах за дополнительную нагрузку. Выплаты начнутся с 1 сентября и будут составлять по пять тысяч рублей.