Путин поручил кабмину разработать предложения по защите данных россиян

Правительству России дано поручение разработать предложения, направленные на обеспечение защиты личных данных граждан. Об этом президент Владимир Путин заявил в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), трансляцию которого ведёт телеканал «Россия 24». По его словам, эти предложения могут быть представлены в скором времени.

Президент отметил, что случаев утечек личных данных россиян и злоупотреблений ими много. При этом «людям фактически некуда жаловаться». В связи с этим необходимо принимать меры по защите интересов граждан.

Коллеги в правительстве работают над этим. Надеюсь, в ближайшее время будут сделаны соответствующие предложения, — сказал глава государства.

Путин добавил, что работа по защите персональных данных должна вестись с применением технологий искусственного интеллекта. По его словам, без них продвижение в данной сфере невозможно.

Президент также согласился с главой СПЧ Валерием Фадеевым в том, что необходимо решать проблему со слежкой за гражданами со стороны интернет-платформ и различных компаний.

Полностью согласен, здесь нужно наводить порядок, — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что россияне оценили на 2,3 балла из пяти возможных уровень безопасности личных данных при использовании государственных цифровых сервисов. По мнению трети из 3,3 тысячи участников опроса, данные не защищены совсем. В обратном уверены только 5% респондентов.