Президент России Владимир Путин поставил перед Федеральной службой безопасности (ФСБ) задачу оперативно пресекать любые призывы к насилию.
Об этом он заявил на заседании коллегии ФСБ. По его словам, сотрудники службы должны реагировать и пресекать любые проявления национализма и религиозной вражды,
Я жду от вас оперативной работы по пресечению всяких призывов к агрессии и насилию, — подчеркнул президент.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла на территории России деятельность крупной подпольной сети оружейников в 19 регионах страны. Были задержаны 39 граждан.
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