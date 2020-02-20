https://static.news.ru/photo/38694d8a-53c4-11ea-a991-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин поставил перед Федеральной службой безопасности (ФСБ) задачу оперативно пресекать любые призывы к насилию.

Об этом он заявил на заседании коллегии ФСБ. По его словам, сотрудники службы должны реагировать и пресекать любые проявления национализма и религиозной вражды, передаёт ТАСС.

Я жду от вас оперативной работы по пресечению всяких призывов к агрессии и насилию, — подчеркнул президент.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла на территории России деятельность крупной подпольной сети оружейников в 19 регионах страны. Были задержаны 39 граждан.