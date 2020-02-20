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Родители новорождённых из Москвы смогут получить денежную компенсации размером в 20 тысяч рублей вместо подарочного набора, который дают в роддомах. Такое постановление выпустило правительство Москвы 18 февраля 2020 года. Об этом сообщает газета «Известия».

Родители новорождённых из Москвы смогут получить денежную компенсации размером в 20 тысяч рублей вместо подарочного набора, который дают в роддомах. Такое постановление выпустило правительство Москвы 18 февраля 2020 года. Об...