Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла на территории России деятельность крупной подпольной сети оружейников в 19 регионах страны. Были задержаны 39 граждан.
Прекращена деятельность четырёх подпольных мастерских для модернизации оружия и изготовления патронов, — сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Всего было изъято 76 единиц оружия российского и иностранного производства, включая пистолеты-пулемёты, винтовки, автоматы, револьверы.
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