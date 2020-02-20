https://static.news.ru/photo/b5f44ba8-5386-11ea-a5db-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/via Global Look Press

Молодого жителя Хабаровска приговорили к 8 годам колонии за планирование террористического акта в школе. Об этом сообщил ТАСС.

1-й Восточный окружной военный суд приговорил 19-летнего жителя краевого центра Онуфриенко А. К. к восьми годам лишения свободы за покушение и приготовление к совершению террористического акта в средней образовательной школе № 30 города Хабаровска, — процитировали пресс-службу УФСБ России по Хабаровскому краю в ТАСС.

Суд отметил, что молодой человек проведёт в тюрьме три года, а затем будет направлен в колонию строгого режима на пять лет. После освобождения, осуждённый не сможет публиковать никакие сообщения и материалы в Интернете на протяжении трёх лет, поясняет РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что сотрудники ФСБ задержали двух подростков из Керчи, которые подготавливали теракты в образовательных учреждениях города.