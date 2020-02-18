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Директор китайской компании закупил в России партию медицинских масок на семь миллионов рублей, однако не смог забрать покупку.

Об этом сообщает «360», ссылаясь на источник в правоохранительных органах. По данным издания, 11 февраля гражданин КНР связался на «Авито» с продавцом медицинских масок и заключил с ним контракт на...