Сотрудники правоохранительных органов задержали двух подростков из Керчи, которые подготавливали теракты в образовательных учреждениях города. При задержании у них изъяли самодельные взрывные устройства и компоненты для изготовления бомб.
ФСБ в городе Керчь Республики Крым пресечена подготовка террористических актов в двух образовательных учреждениях жителями г. Керчь 2003 и 2004 годов рождения, — цитирует ТАСС сообщение Центра общественных связей.
Отмечается, что компоненты для изготовления бомб подростки приобрели через Интернет. Они испытывали устройства в домашних условиях.
NEWS.ru сообщал ранее, что правоохранительным органам из Швейцарии удалось пресечь теракт на территории муниципалитета Вернье.
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