https://static.news.ru/photo/263b1a90-233f-11ea-ac76-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Во все времена западные державы пугали Россией, вне зависимости от исторического периода и государственного строя, считает глава РФ Владимир Путин.

И в прошлом, и сейчас пугают Россией. И царской, и советской, и современной. Ничего не меняется. Неважно, какая она, — смысл сохраняется, — считает лидер.

Президент подчеркнул, что нельзя путать термины «большевистская» и «русская» в отношении страны. По его словам, во время Второй мировой войны ради ослабления Советского Союза Запад готов был работать вместе с нацистской Германией, пишет РИА Новости.

Ранее Владимир Путин в ходе пресс-конференции 19 декабря заявил, что Ленин передал Советской Украине «исконно русские территории», которые никогда не имели к ней никакого отношения. В МИД Украины возмутились этими словами и обещали сделать официальное заявление по этому поводу, писал NEWS.ru.