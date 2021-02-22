Путин помахал рукой отдыхающим на горнолыжном курорте в Сочи

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин прервали переговоры в Сочи, чтобы покататься на лыжах.
Политики отправились для этого на курорт Красная Поляна,
Погода на горнолыжном курорте 22 февраля комфортна для катания, в связи с чем на склонах довольно много отдыхающих. Во второй половине дня начался небольшой снегопад.
Путин и Лукашенко регулярно используют Сочи как место для встреч в неформальной обстановке. Белорусский лидер не раз заявлял, что считает катание на лыжах с Путиным одним из аспектов современной политики.
Представитель Кремля Дмитрий Песков уточнял, что Путин и Лукашенко не планируют проводить совместную пресс-конференцию после встречи 22 февраля. При этом переговоры, по словам пресс-секретаря президента РФ, ожидаются «весьма продолжительные» и затронут весь спектр отношений между двумя странами.
Путин в ходе встречи заявил, что инструменты взаимодействия России и Белоруссии хорошо отлажены, передавал NEWS.ru. Президент РФ добавил, что сотрудничество двух стран на региональном уровне также развивается. В свою очередь Лукашенко поблагодарил Кремль за помощь экономике Белоруссии.