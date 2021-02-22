Путин помахал рукой отдыхающим на горнолыжном курорте в Сочи

https://static.news.ru/photo/71229a8a-751c-11eb-9d4a-96000091f725_660.jpg Владимир Путин и Александр Лукашенко Фото: kremlin.ru

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин прервали переговоры в Сочи, чтобы покататься на лыжах.

Политики отправились для этого на курорт Красная Поляна, передаёт ТАСС. Путин надел сине-красный лыжный костюм, Лукашенко — чёрный. В какой-то момент Лукашенко и Путин сменили лыжи на мототехнику: каждый сел за руль снегохода. Президент России, проезжая мимо отдыхающих, слегка притормозил и поприветствовал людей взмахом руки.

Погода на горнолыжном курорте 22 февраля комфортна для катания, в связи с чем на склонах довольно много отдыхающих. Во второй половине дня начался небольшой снегопад.

Путин и Лукашенко регулярно используют Сочи как место для встреч в неформальной обстановке. Белорусский лидер не раз заявлял, что считает катание на лыжах с Путиным одним из аспектов современной политики.

Представитель Кремля Дмитрий Песков уточнял, что Путин и Лукашенко не планируют проводить совместную пресс-конференцию после встречи 22 февраля. При этом переговоры, по словам пресс-секретаря президента РФ, ожидаются «весьма продолжительные» и затронут весь спектр отношений между двумя странами.

Путин в ходе встречи заявил, что инструменты взаимодействия России и Белоруссии хорошо отлажены, передавал NEWS.ru. Президент РФ добавил, что сотрудничество двух стран на региональном уровне также развивается. В свою очередь Лукашенко поблагодарил Кремль за помощь экономике Белоруссии.