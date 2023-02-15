Путин полагает, что планы по развитию поликлиник будут выполнены досрочно

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

городская поликлиника № 175 в Москве

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что российское здравоохранение сможет выполнить все планы по развитию досрочно, передает ТАСС. По словам Путина, у государства для этого есть все ресурсы, хотя эта социальная сфера и сталкивается с ограничениями извне. В том числе будут реализованы все задачи в первичном звене здравоохранения — в поликлиниках и других амбулаторных службах.

Планы по развитию здравоохранения в стране у нас большие, несмотря на сложности, которые нам пытаются создать извне. Мы не только их все реализуем, а более того, у нас есть все возможности реализовать эти планы досрочно. В том числе по наиболее чувствительным направлениям, таким как развитие первичного звена здравоохранения, — заявил Путин.

По словам президента, главный вопрос в реализации планов — не наличие ресурсов, а координация между федеральными органами власти и регионами.

Глава Минздрава Михаил Мурашко, выступая перед Путиным, отметил, что при реализации нацпроекта «Здравоохранение» было открыто порядка 3,5 тысячи объектов медицинской службы для амбулаторного лечения пациентов. Наиболее актуальной проблемой для Минздрава в этом направления остается кадровый голод. Для этого Минздравом России были увеличены объемы подготовки по специалитету почти на 19% и на 30% подготовки «узких» специалистов в рамках ординатуры за последние три года.

Ранее глава Лиги защиты врачей Семен Гальперин заявлял, что в России наблюдается дефицит медицинских работников, который составляет порядка 100 тысяч человек. По его словам, специалисты уходят из профессии не только из-за низких зарплат, но и из-за провальной «оптимизации» 2010 года, за которую до сих пор никто не понес ответственности, а также потому, что здравоохранение не является приоритетной отраслью в государстве.