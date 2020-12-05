Путин похвалил российский бизнес за ответственность во время пандемии

https://static.news.ru/photo/2d98b87e-36ee-11eb-8f3a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин отметил социальную зрелость и ответственность российских предпринимательских кругов, проявленные во время пандемии коронавирусной инфекции.

Глава государства в ходе встречи с волонтёрами и финалистами конкурса «Доброволец России — 2020» напомнил об акции «Мы вместе», в которой бизнесмены страны активно участвуют. По словам Путина, ответственность предпринимателей перед российскими гражданами может принимать самые разные формы.

Это частные пожертвования на дополнительную поддержку учреждений здравоохранения, покупка средств индивидуальной защиты для волонтёров, <...> да и просто для нуждающихся граждан, организация бесплатного питания для медицинских работников, — цитирует Путина РИА Новости.

Ранее в ходе общения с главой Сбербанка Германом Грефом президент заявил, что экономическая активность россиян в последнее время выросла, передавал NEWS.ru.

Суточная заболеваемость COVID-19 в России вновь установила максимум. За минувшие 24 часа зафиксировано 28 782 случая заражения.

Во второй раз за последние три дня количество заболевших за сутки превысило 28 тысяч человек. Вместе с тем число выздоровевших пациентов снизилось по сравнению с предыдущим днём. На утро 5 декабря сообщается о 27 644 поправившихся.