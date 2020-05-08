Путин подтвердил планы по оснащению армии не имеющим аналогов оружием

https://static.news.ru/photo/e42f1aa4-9245-11ea-8be1-fa163e074e61_660.jpg Президент РФ Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Russian Look/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин заявил, что как бы ни складывались обстоятельства, в стране будут реализованы планы по оснащению армии передовым оружием и техникой.

О совершенствовании Вооружённых сил глава государства рассказал, когда поздравлял выпускников военных вузов и академий Минобороны с Днём Победы, сообщается на сайте Кремля.

При любых обстоятельствах реализуем намеченные планы по укреплению всех видов и родов войск, по оснащению их передовым оружием и техникой, в том числе стратегическими, не имеющими до сих пор аналогов в мире высокоточными и гиперзвуковыми системами, беспилотными и автоматизированными ударными комплексами, — приводит слова Путина пресс-служба.

Президент добавил, что уроки Великой Отечественной войны, вся история страны учат тому, что наша армия должна быть всегда сильной и способной ответить на любые вызовы и угрозы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что венесуэльский лидер Николас Мадуро поздравил с Днём Победы российский народ, президента РФ Владимира Путина и назвал его «братом». Он добавил, что победа продемонстрировала стремление советского народа «жить в мире, свободном от всех форм имперского господства».