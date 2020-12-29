Путин подписал законы о возвращении вытрезвителей

https://static.news.ru/photo/9a762a6c-4a0d-11eb-9528-fa163e074e61_660.jpg Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент Владимир Путин подписал законы, которые предполагают восстановление в России системы вытрезвителей.

Соответствующие документы размещены на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон разрешает регионам создавать вытрезвители на основе партнёрства с частными компаниями, а полицейским — доставлять в них граждан. Кроме того, один из документов позволяет региональным и муниципальным властям оказывать немедицинскую помощь гражданам, находящимся в состоянии опьянения лёгкой или средней тяжести. Правила такой помощи должны утвердить при участии Минздрава, Минтруда и МВД.

Также закон позволит медикам не получать у пьяных людей согласие на медицинское вмешательство.

22 декабря российские депутаты приняли законопроект, по которому в стране будет восстановлена система вытрезвителей. Регионы смогут открывать вытрезвители с 1 января 2021 года. Нахождение в них будет платным. Глава ЛДПР Владимир Жириновский считает, что такие учреждения правильнее называть «приютами для уставших». Такое обозначение поможет избавить их от негативной коннотации.

Как писал NEWS.ru, бывший санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал вернуть лечебно-трудовые профилактории для алкоголиков. По его словам, это необходимо, поскольку хронические алкоголики дебоширят и не дают жить своим жёнам и детям. Онищенко напомнил, что каждую зиму в России около 10 тысяч человек замерзают в состоянии алкогольного опьянения.