Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене обязательного техосмотра. В проект также включены поправки об отмене штрафов за отсутствие диагностической карты, сообщается на официальном портале правовой информации.

От технического осмотра освобождаются «легковые автомобили и мототранспортные средства», принадлежащие гражданам и «используемые ими исключительно в личных целях». Законопроект не распространяется на такси и другой транспорт, используемый для перевозки пассажиров, а также на личный автотранспорт, используемый в служебных целях.

Помимо этого, отныне исключается проведение «техосмотров на обочине» — когда у водителя уже есть диагностическая карта, но сотрудники ГИБДД все равно проводят техосмотр.

Ранее сообщалось, что новый закон об отмене обязательного регулярного технического осмотра автотранспорта, который используется в личных целях, был одобрен Советом Федерации на заседании, которое прошло 24 декабря, сообщила пресс-служба ведомства. При этом для такси и другого транспорта, используемого для перевозки пассажиров, а также нескольких иных категорий техосмотр останется обязательным.

Согласно новому закону, личный автотранспорт более не подлежит техосмотру. Исключение составляют только случаи, предусмотренные законодательством РФ, актами Евразийского экономического союза, а также в случае внесения изменений в его конструкцию, а также очевидная технеисправность транспорта, которая может нести угрозу безопасности дорожного движения. Также под исключение попали случаи, когда у водителя имеется диагностическая карта, но сотрудники ГИБДД направляют транспорт на техосмотр.

Отныне владельцев личного транспорта нельзя будет оштрафовать за отсутствие диагностической карты.