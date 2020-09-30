Путин подписал закон об осеннем призыве в армию

https://static.news.ru/photo/cdb4810a-034d-11eb-8059-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

В октябре — декабре на военную службу планируется призвать 128 тысяч человек. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2020 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе, — говорится в документе.

Ранее начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский сообщил, что в ходе осеннего призыва, стартующего в России с 1 октября, в войска планируют направить 128 тысяч новобранцев.

Как писал NEWS.ru, резкий всплеск фактов уклонения призывников от службы в армии наблюдается в России в 2020 году. Как сообщили в пресс-службе Главного военного следственного управления Следственного комитета, число подобных преступлений против военной службы увеличилось в 1,7 раза.