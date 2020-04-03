Путин подписал закон об онлайн-продаже лекарств

https://static.news.ru/photo/b413b4aa-75c7-11ea-b9c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин утвердил законопроект о продаже лекарств через Интернет на время ЧС и эпидемий. В частности, речь идёт о рецептурных препаратах.

Согласно документу, разрешается дистанционная продажа рецептурных препаратов, кроме наркотических, психотропных и сильнодействующих. В список исключений попали психотропные и наркотические лекарства. Последние можно будет приобрести через Интернет только в случае возникновении угрозы распространения заболевания, которое представляет опасность для окружающих.

Законопроект об онлайн-продаже лекарств рассматривался Госдумой в экстренном порядке. Причиной для этого стала вспышка пандемии коронавируса.

Как сообщал NEWS.ru, в марте 2020 года с инициативой узаконить продажу препаратов через Интернет выступили российские ритейлеры.