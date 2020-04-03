Путин подписал закон об онлайн-продаже лекарств

Президент России Владимир Путин утвердил законопроект о продаже лекарств через Интернет на время ЧС и эпидемий. В частности, речь идёт о рецептурных препаратах.
Согласно документу, разрешается дистанционная продажа рецептурных препаратов, кроме наркотических, психотропных и сильнодействующих. В список исключений попали психотропные и наркотические лекарства. Последние можно будет приобрести через Интернет только в случае возникновении угрозы распространения заболевания, которое представляет опасность для окружающих.
Законопроект об онлайн-продаже лекарств рассматривался Госдумой в экстренном порядке. Причиной для этого стала вспышка пандемии коронавируса.
Как сообщал NEWS.ru, в марте 2020 года с инициативой узаконить продажу препаратов через Интернет выступили российские ритейлеры.
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