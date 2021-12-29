Путин подписал закон о запрете вылова китов, дельфинов и морских свиней

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому запрещается промышленный и прибрежный вылов китов, дельфинов и морских свиней. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Соответствующие поправки внесены в профильный закон о рыболовстве, а также в закон об исключительной экономической зоне РФ.

Осуществление промышленного рыболовства и прибрежного рыболовства в отношении китообразных запрещено, — отмечается в законе.

В частности, в документе говорится о том, что «в целях обеспечения сохранения морских млекопитающих могут устанавливаться ограничения рыболовства морских млекопитающих в исключительной экономической зоне РФ, включая запрет и закрытие рыболовства отдельных видов морских млекопитающих».

Ранее вылов морских млекопитающих осуществлялся в соответствии с квотой, которую выдавало Роcрыболовство. Против этого активно выступали зоозащитники, так как такие млeкопитающие, как косатки, дельфины, белухи и другие редкие, цeнные виды, находились под угрозой вылова.

Ранее в Генеральной прокуратуре сообщили, что скандально известная «китовая бухта» в Приморском крае демонтирована. Она лишилась плавучего оборудования, которое использовалось для содержания в неволе косаток и белух. В ведомстве заявили, что в результате системных прокурорских проверок значительно сократилось количество преступных посягательств на морских млекопитающих.

В 2018 году в приморской бухте Средняя были найдены 11 косаток (все они оказались детёнышами) и 90 белух, три белухи и одна косатка пропали из вольеров. Их выловили незаконно и планировали продать в Китай. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными.