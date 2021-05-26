Путин подписал закон о пенсиях по инвалидности

Президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий беззаявительный порядок получения страховых и социальных пенсий по инвалидности. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно положениям нормативного акта, указанные пенсии будут назначаться со дня признания гражданина инвалидом. Основанием для этого станут данные, имеющиеся в распоряжении органа, который осуществляет пенсионное обеспечение, и сведения из федерального реестра инвалидов. На вынесение решения о назначении пенсии закон
Страховая пенсия по инвалидности будет зачисляться на банковский счёт гражданина. Для этого ему нужно будет подать через портал госуслуг согласие на размещение реквизитов в Единой государственной информационной системе социального обеспечения.
В документе отмечено, что беззаявительный порядок распространяется на все виды страховых пенсий, если они пересматриваются в сторону увеличения.
Ранее сообщалось, что в Минтруде предложили упростить порядок получения пенсий для малочисленных народов Севера. В частности, представителям таких народов не нужно будет подтверждать это, если они включены в список Федерального агентства по делам национальностей.