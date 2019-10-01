https://static.news.ru/photo/3002ee96-e41e-11e9-960e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу 132 тысяч человек в период с октября по декабрь 2019 года. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Провести с 1 октября по 31 декабря 2019 года ... призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет​ в количестве 132 000 человек, — говорится в указе.

При этом россиянам, которые намеренно не ставят в известность военкомат о смене места жительства или работы, чтобы уклониться от службы в армии, придётся заплатить серьёзный штраф, писал News.ru.