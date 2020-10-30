Путин подписал поправки о снижении платы за услуги ЖКХ

https://static.news.ru/photo/c0ba2e0e-1ac8-11eb-96ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стоимость жилищно-коммунальных услуг в случае их некачественного оказания будет рассчитываться повторно. Соответствующие поправки в Жилищный кодекс подписал президент России Владимир Путин.

Ответственным за перерасчёт будет назначена управляющая или ресурсоснабжающая компания, если договор у жителей дома будет заключён с ней, сообщает сайт Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

Ранее условие снижения стоимости услуг ЖКХ было предусмотрено только в Правилах предоставления коммунальных услуг. Жилищный кодекс закреплял снижение стоимости только в случае оказания услуг с перерывами.

Кроме того, возможность оформить перерасчёт заменит штрафы в пользу жителей, применяемые ранее к тем, кто предоставлял услуги некачественно или с перерывами.

Решение позволит лучше защищать права потребителей, при этом снизит финансовую нагрузку на предприятия ЖКХ. Так, административные расходы граждан, связанные с необходимостью уплаты подоходного налога с суммы штрафов, могли многократно превышать их величину. Что касается лиц, виновных в нарушениях, то они должны были и изменить размер платы, и уплатить потребителю штраф, — говорится на сайте.

Поправки в Жилищный кодекс также зафиксируют, что исполнитель коммунальных услуг будет осуществлять изменения платы за некачественные услуги или услуги, которые осуществлялись с недопустимым перерывом.

Как писал NEWS.ru, Владимир Путин по итогам расширенного заседания президиума Госсовета, которое прошло 28 сентября, поручил уточнить до 1 февраля 2021 года Инвестиционные программы ресурсоснабжающих организаций (РСО). Премьер-министр Михаил Мишустин назначен ответственным за исполнение поручения вместе с генеральным директором ПАО «Россети» Павлом Ливинским и председателем правления компании «Газпром» Алексеем Миллером.